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Çevresindeki her şey küle döndü, bir tek o kurtuldu! Mavi arabanın sırrı ortaya çıktı: Sahibi bile şaşkınlığını gizleyemedi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 15:05
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En az 29 kişinin hayatını kaybettiği ve 12.000'den fazla yapının yıkıldığı Los Angeles yangınından mavi renkli bir minibüsün hasar almadan park edildiği gibi durduğunu gösteren fotoğraf dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Minibüsün sahibi Preston Martin aracın görüntülerini haberlerde gördükten sonra şaşırdığını dile getirdi.

Çevresindeki her şey küle döndü, bir tek o kurtuldu! Mavi arabanın sırrı ortaya çıktı: Sahibi bile şaşkınlığını gizleyemedi

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesi günlerdir devam eden yangınlarla mücadelesini sürdürüyor. Bölgeden yangından küle dönen ev ve arabaların görselleri gelmeye devam ederken ilginç bir an da yaşandı. Çevresindeki her şeyin küle dönmesine rağmen sadece bir araba yangından hasar almadan kurtuldu. Haberlerde va sosyal medyada mavi renkteki minibüsün çevresindeki kül yığınlarının arasında hasar görmeden durduğu anlar çekilen fotoğrafı büyük ilgi çekti. Aracın sahibi olan Preston Martin, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

YANDIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜ

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Preston Martin, üniversite yıllarında bir yıl boyunca içinde uyuduğu mavi renkli retro minibüsünü Palisades yangını başlamadan hemen önce Malibu'daki bir mahalleye park ettiğini ve yangında evleri ve arabaları moloz ve kömürleşmiş metallere dönüştürdüğünü düşünerek artık kullanılamaz hale geldiğini düşündüğünü söyledi.

Haberlerde aracının sağlam olduğunu görünce şaşırdığını dile getiren Martin AP ile yaptığı röportajda "O minibüste sihir var. Bunun neden olduğunu anlamak mümkün değil. Tamamen yanması gerekirdi ama işte burada sapasağlam duruyor" dedi.

"HİÇ ARABA İÇİN AĞLAMAMIŞTIM"

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Palisades yangının patlak vermesinden sonra Martin, köpeği Bodi ve biraz köpek mamasıyla tahliye olmuştu. İspanyolcada "mavi" anlamına gelen Azul adını verdiğini arabasını geride bıraktığı için üzüldüğünü dile getiren Martin, "Komşum bir fotoğraf gönderdi. Arka planda otobüs vardı, hala mavi ve beyazdı ve hiç hasar görmemişti. Çıldırdım. Banyodaydım ve çığlık attım. Daha önce hiç araba için ağlamamıştım" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles
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