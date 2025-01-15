Sosyal medyada gündem yarattı! "Kocam bana her yıl 2.500 sterlin (108 bin TL) kadınlık vergisi ödüyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'camilla.and.family' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Camilla isimli bir kadın, zor geçen 2 hamilelik süreciyle birlikte her ay regl sancıları yaşadığını söyledi. Bu yüzden kocasının özellikle regl sancısı için aylık 85 sterlin (3.683 TL) ve doğumları için de her yıl 2.500 sterlin (108 bin TL) ödeme yaptığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR GECİKMEDİ

TikTok hesabından düzenli olarak aile içerikleri paylaşan Camilla, "Bir seans yaklaşık 85 sterlin tutuyor. Manikür ve pedikür yaptırmanın beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Gerçekten de o kanamalı haftayı telafi ediyor" dedi. Platformda yayınlanmasından bu yana video, bir günden kısa bir sürede 200 binden fazla izlenme sayısına ulaştı ve farklı tepkiler aldı. Sosyal medyadan gelen olumsuz tepkilere rağmen Camilla vergi ödeme fikrinin eşine ait olduğunu söyledi.