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  4. Karda oyun oynayan çocuk buzun içine düşerek hayatını kaybetti! Kahreden görüntü: Geriye sadece oyuncak kızağı kaldı

Karda oyun oynayan çocuk buzun içine düşerek hayatını kaybetti! Kahreden görüntü: Geriye sadece oyuncak kızağı kaldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 12:16
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinin Whitsett bölgesinde Ayden Sasse isimli küçük bir çocuk, eyalette kar yağdıktan sonra dışarıda oyun oynuyordu. Ancak kızak bir anda gölete düştü ve göletteki buz parçalanınca küçük çocuk buzun içine düşerek hayatını kaybetti.

Karda oyun oynayan çocuk buzun içine düşerek hayatını kaybetti! Kahreden görüntü: Geriye sadece oyuncak kızağı kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Ayden Sasser, Kuzey Carolina'daki Whitsett'te evinin yakınındaki bir gölete kızakla düşmesinin ardından buzun altında kaldı. Yaşı henüz açıklanmayan çocuğu kurtarmak için vatandaşlardan ikisi suya atladı. Çocuk, dondurucu sudan kurtarılmasına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun kazayı yaşadığı olay yerinde geriye oyuncak kızağının kalması yürekleri dağladı.

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Çocuğun annesi Angel Nicole Sasser, trajediden birkaç gün sonra Facebook'ta yaptığı paylaşımında, "Hayatım, bebeğim... Hayatımın bundan sonra nasıl devam edeceğini bilmiyorum. Kelimelerim, enerjim, hiçbir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

ACİL DURUM TELEFON KONUŞMASI PAYLAŞILDI

Cumartesi günü kaza olduğunda Ayden'ın kiminle olduğu belirsiz. Ancak, 911 çağrısında kimliği belirsiz bir kadının operatöre "Lütfen lütfen lütfen... İnce buz var ve ona ulaşmaya çalışıyorlar. Yardım etmeye çalışıyorlar." dediği duyuldu. Arayan kişi, küçük çocuğun gölün ortasına yakın olduğunu ve iki kişinin yardım etmek için suya atladığını söyledi. Hıçkırıklar arasında devam eden acil yardım telefonunda kimliği gizemli kadın, "Sanırım onu yakaladılar. Ama gerçekten çok soğuk... Bilmiyorum. Orada bir dakika kadar kaldı. Muhtemelen donuyordur. İyi olduğunu sanmıyorum. Korkuyorum. Ölmesini istemiyorum." dedi.

Yetkililer, adli tabibin resmi ölüm nedenini beklediklerini söyledi. Polis, iki ilk müdahale görevlisinin ve kurtarmaya yardım eden üç kişinin daha tıbbi muayene için hastaneye götürüldüğünü söyledi. Polis, muayene edildikten sonra hepsinin hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kar kızak
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