Hobi olarak başladı! Aralık ayındaki kazancı 4 milyon TL'ye ulaştı... Sadece bir ayda elde ettiği gelir dudak uçuklattı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio bölgesinde yaşayan Alesia isimli bir kadın el yapımı buzdolabı magnet işi sayesinde elde ettiği aylık gelirle dudak uçuklattı. Sosyal medyada 'myheartprinted' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımında magnetlerin yapım süreçlerini ve kargolanma aşamalarını gösteren Alesia, "Aralık sonuçları burada! Unutmayın, bunlar tatil sonuçlarından farklı" dedi.

Videoda, müşterilerinden aldığı 3.723 siparişin ardından Aralık ayı sonuçlarının nasıl geldiğini anlattı.Sonuç olarak, gönderilmek üzere 4.963 adet mıknatıs seti yaptı; bu da 44.667 adet ayrı mıknatıs demek. Toplam sipariş kazancını paylaşan Alesia, "Tatil sonuçları sadece 19 günü kapsıyordu: Kasım ayının bir haftası ve Aralık ayının iki haftası. Siparişlerin toplamı 139 bin dolar. Arkadaşlarımdan ve ailemden inanılmaz destek aldım; gerçekten de herkes elinden geleni yaptı.Tatil sezonu sonuçlarını yayınladıktan sonra aldığım mesaj sayısı inanılmazdı! Bu topluluğa sahip olduğum için çok şanslıyım" diye konuştu.