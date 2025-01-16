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Apandistinin patladığını zanneden kadın hamile olduğunu bilmiyordu! "40 dakika sonra doğum yaptı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 12:21
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Apandisitinin patladığını düşünen İskoçyalı 22 yaşındaki Anna Jackson isimli bir kadın hamile olduğunu öğrendiğinde şoke oldu ve hastaneye gittikten 40 dakika sonra doğum yaptı. Hamile olduğunu bilmediğini dile getiren Jackson isimli kadın, "Hiçbir semptomum yoktu. Apandisitim olduğunu ve patladığını düşündüm. Aslında doğum yapıyormuşum" dedi.

Apandistinin patladığını zanneden kadın hamile olduğunu bilmiyordu! "40 dakika sonra doğum yaptı"

MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Larbert kentinde yaşayan Anna Jackson isimli bir kadın hamile olduğunu bilmiyordu. Karnında ağrı hissetmeye başladı ve ağrının şiddetlenmesi üzerine partneri Euan Smith ile birlikte hastaneye gitti. Doktorlar karnında bir şişlik fark ettiler ve kendisinden hamilelik testi yapmasını istediler. Jackson hamilelik testinin pozitif çıkması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Doğum sancılarının başladığı tespit edilen Jackson hemen doğumhaneye alındı. 7 kilo ağırlığındaki kızı Talia Smith'i dünyaya getiren Jackson, "Omurgamın tam ortasına bastırıyor gibi bir ağrı vardı. Doktorlar bana hamile olduğumu söylediğinde şok içinde kaldım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinin bir bölümü gibiydi." dedi.

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Karnındaki şişkinliği laktoz intoleransına bağladığını söyleyen Jackson, "Çok kötü reflü sorunum vardı ve yemek yediğimde aşırı şişkinlik hissediyordum. Laktoz intoleransım var, bu yüzden çok fazla süt ürünü tükettiğimi düşünüyordum. Son birkaç yıldır doğum kontrol hapı kullandığı için adet görmüyordum. Her şey bir anda oldu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hamilelik
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