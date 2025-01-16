Apandistinin patladığını zanneden kadın hamile olduğunu bilmiyordu! "40 dakika sonra doğum yaptı"

MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Larbert kentinde yaşayan Anna Jackson isimli bir kadın hamile olduğunu bilmiyordu. Karnında ağrı hissetmeye başladı ve ağrının şiddetlenmesi üzerine partneri Euan Smith ile birlikte hastaneye gitti. Doktorlar karnında bir şişlik fark ettiler ve kendisinden hamilelik testi yapmasını istediler. Jackson hamilelik testinin pozitif çıkması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Doğum sancılarının başladığı tespit edilen Jackson hemen doğumhaneye alındı. 7 kilo ağırlığındaki kızı Talia Smith'i dünyaya getiren Jackson, "Omurgamın tam ortasına bastırıyor gibi bir ağrı vardı. Doktorlar bana hamile olduğumu söylediğinde şok içinde kaldım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinin bir bölümü gibiydi." dedi.

Karnındaki şişkinliği laktoz intoleransına bağladığını söyleyen Jackson, "Çok kötü reflü sorunum vardı ve yemek yediğimde aşırı şişkinlik hissediyordum. Laktoz intoleransım var, bu yüzden çok fazla süt ürünü tükettiğimi düşünüyordum. Son birkaç yıldır doğum kontrol hapı kullandığı için adet görmüyordum. Her şey bir anda oldu" diye konuştu.