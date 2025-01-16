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Sosyal medyayı şaşırtan görüntü! Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti: "Burnum iki katına çıktı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 15:00
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TikTok'ta "chaotic_cooking_crafting" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın hamileliğinin 30. haftasında garip bir durumla karşılaştı. Hamile kalmadan öncesinde ve hamileliğinin 30. haftasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan kadın burnunun belirgin bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Bazı anne adayları benzer durumları yaşadıklarını söyledi.

Sosyal medyayı şaşırtan görüntü! Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti: "Burnum iki katına çıktı"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "chaotic_cooking_crafting" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Gina adındaki bir kadın TikTok'ta hamile kalmadan önceki halini gösteren kareler paylaştı. Kusursuz bir cilde, kıvırcık saçlara ve küçük düğme bir buruna sahip olan Gina, başına ne geleceğinden habersiz bir şekilde kameraya gülümsüyordu.

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Gina'nın hamileliğinin 30. haftasında paylaştığı karesinde ise burnunun gözle görülür şekilde iki kat büyüdüğü görüldü. Bu durum bazı sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken Gina gönderisine, "Hamilelik burnu şaka değil" notunu düştü.
Gina ile aynı durumda olan birçok anne olduğu ortaya çıktı ve birçoğu Gina'ya doğumdan sonra burnunun büyük ihtimalle normale döneceğini söyleyerek panik yapmaması gerektiğini söyledi.

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HAMİLELİK BURNU NEDİR?

Florida , Orlando'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Dr. Christine Greves'e göre , hamile kadınların çoğu aslında 'hamilelik burnu' yaşıyor. TODAY.com'a konuşan Dr. Greves 'hamilelik burnu' durumuna ilişkin olarak, "Bunun altında yatan sebep, hamilelikte artan hormonlardır ve bu hormonlar damarlarda genişlemeye neden olur, bu da belirli bölgelere daha fazla kan akışına neden olabilir. Endişelenmeyin, kendinizi daha büyük bir burunla görmek garip gelebilir, ancak çoğu insan için tamamen zararsızdır ve genellikle doğumdan yaklaşık altı hafta sonra normale döner" ifadelerini kullandı.

Hamilelik Burnu Deneyimi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu durumu daha önce duydum, ilginç!
Evet, ben de bu durumu yaşadım.
Bilmiyordum, ama merak ettim.
Bu tür değişiklikler normal görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok hamilelik
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