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  4. Şaşkına çeviren güvenlik kamerası görüntüleri! Güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçip fark edilmeden uçağa bindi

Şaşkına çeviren güvenlik kamerası görüntüleri! Güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçip fark edilmeden uçağa bindi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 15:37
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Sırbistan'daki bir havaalanında çekilen tuhaf bir video sosyal medyada gündem yarattı. Görüntüler bir kadının güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçtiğini ardından ise fark edilmeden uçağa bindiğini gösterdi.

Şaşkına çeviren güvenlik kamerası görüntüleri! Güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçip fark edilmeden uçağa bindi

MYNET|DIŞ HABERLER Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kadının elektronik pasaport kapılarındaki bariyerleri zorladı. Kadın pasaport kapısındaki ilk engeli başarıyla aştıktan sonra ayağa kalkmanın çok şüpheli olacağına karar verdi ve bariyerlerin etrafından dolaşmak yerine sürünerek diğer bariyerlerin altından geçmeye devam etti.

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Raporlara göre, kadın Malta'ya giden bir uçağa binmeyi başardı ancak personel tarafından yakalanarak biniş kartı göstermesi istendi. Daha sonra güvenlik çağrıldı ve kadın gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Belgrad havalimanı
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