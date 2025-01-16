Şaşkına çeviren güvenlik kamerası görüntüleri! Güvenlik bariyerinin altından sürünerek geçip fark edilmeden uçağa bindi

MYNET|DIŞ HABERLER Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kadının elektronik pasaport kapılarındaki bariyerleri zorladı. Kadın pasaport kapısındaki ilk engeli başarıyla aştıktan sonra ayağa kalkmanın çok şüpheli olacağına karar verdi ve bariyerlerin etrafından dolaşmak yerine sürünerek diğer bariyerlerin altından geçmeye devam etti.

Raporlara göre, kadın Malta'ya giden bir uçağa binmeyi başardı ancak personel tarafından yakalanarak biniş kartı göstermesi istendi. Daha sonra güvenlik çağrıldı ve kadın gözaltına alındı.