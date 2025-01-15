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  4. Trafik tartışmasında şaşırtan görüntüler! Sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurdu: Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Trafik tartışmasında şaşırtan görüntüler! Sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurdu: Güvenlik kamerası anbean kaydetti

15.01.2025 12:46
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 12:46
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde kaydedilen şok edici bir güvenlik kamerası görüntüsü iki sürücü arasındaki tartışmayı gözler önüne serdi. Görüntülerde bir kadının arabasından inip diğer sürücünün yanına gittiği ve yüzüne vurduğu, sürücünün de kadını sertçe yere çarptığı anlar yer aldı.

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde sokak ortasında iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Arabasından inen kadın sürücü diğer arabanın yanına gidip önce araca vurdu ardından ise sürücüye bağırmaya başladı. Erkek sürücü aracından inerek kadının yanına geldi ve ikili tartışmaya devam etti. Kadın sürücünün videoda, kırmızı arabayı kendisine çok yaklaşmakla suçladığı duyulabiliyordu.

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YUMRUK ATINCA SERT KAYAYA ÇARPTI

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Kadın sürücü erkek sürücünün yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine öfkelenen erkek sürücü kadın havaya doğru kaldırdı ve yere attı. Birkaç saniye sonra başka bir sürücü kadını kontrol etmek için yanına gitti. Yaralı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Trafik Tartışmasında Şaşırtan Görüntüler Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Kadın sürücü haklı
Yaralı kadın sürücüye yardım edilmeli.
Erkek sürücü haklı
İkisi de haksız

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Anahtar Kelimeler:
Amerika trafik kavga
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