Trafik tartışmasında şaşırtan görüntüler! Sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurdu: Güvenlik kamerası anbean kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde sokak ortasında iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Arabasından inen kadın sürücü diğer arabanın yanına gidip önce araca vurdu ardından ise sürücüye bağırmaya başladı. Erkek sürücü aracından inerek kadının yanına geldi ve ikili tartışmaya devam etti. Kadın sürücünün videoda, kırmızı arabayı kendisine çok yaklaşmakla suçladığı duyulabiliyordu.

YUMRUK ATINCA SERT KAYAYA ÇARPTI

Kadın sürücü erkek sürücünün yüzüne yumruk attı. Bunun üzerine öfkelenen erkek sürücü kadın havaya doğru kaldırdı ve yere attı. Birkaç saniye sonra başka bir sürücü kadını kontrol etmek için yanına gitti. Yaralı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.