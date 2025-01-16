6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! Sonuca kendisi de inanamadı: "25 kilo verdim ve boyum uzadı"

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da "steakandbuttergal" adını kullanan sosyal medya fenomeni Bella, altı yıldır karbonhidrat, meyve veya sebze yemediğini iddia ederek sosyal medya hesaplarından alışılmadık diyetinin detaylarını paylaşıyor. Günde bir blok tereyağı yediğini de söyleyen Bella, etobur diyetinin kendisine 25 kilo verdirdiğini, adet dönemlerini 'ağrısız' hale getirdiğini ve boyunu uzattığını söyledi.

Vücudunun artık yakıt olarak yağ yaktığını da sözlerine ekleyen Bella, "Size bunu söylemekten nefret ediyorum ama karbonhidrat yemenize gerek yok. Altı yıldır tek bir karbonhidrat, meyve veya sebze yemedim ve düşük enerjiden ölmüyorum, hormonlarımı da mahvetmedim" dedi.

UZMANLARDAN TEPKİ ÇEKTİ

Eczacılık alanında doktora yapan bir öğrenci ve fitness koçu olan Angel, bu tür diyetlerin kişi üzerinde uzun vadede olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyardı. Uzun vadede etobur diyetin kalori açığına neden olabileceğini söyleyen Angel, "Etobur diyeti sizi kalori açığına sokabilir, bu yüzden kilo verebilirsiniz. Harika. Uzun vadede, bağırsaklarınızı etkileyecek düşük lif alımınız olabilir. Bu sizin için iyi değildir.Ayrıca daha az vitamin ve mineral, örneğin C vitamini alacaksınız. Bu nedenle bu etlerden bol miktarda demir almanız iyi ve güzel olabilir, ancak emiliminize yardımcı olacak C vitamininiz yoksa, aslında düşündüğünüz faydaları elde edemeyeceksiniz." diye konuştu.