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Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti! Sosyal medyada gündem yarattı: Yüzlerce geyik bacağı sıralanmış

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 16:26
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ABD'nin Ohio eyaletinde ormanda yürüyen bir adam yanlışlıkla Clearfork rezervuarının yakınında inanılmaz bir manzarayla karşılaştığı garip bir olayı sosyal medyadan paylaşınca viral oldu. Will isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımında bir tarlaya dağılmış yüzlerce geyik bacağının olduğu görüldü. O sahne sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti! Sosyal medyada gündem yarattı: Yüzlerce geyik bacağı sıralanmış

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Ohio eyaletinde ormanda yürüyüş yaptığı sırada boş bir tarlada yayılmış yüzlerce geyik bacağı bulan Will isimli bir sosyal medya kullanıcısı o anları cep telefonuyla fotoğraflayarak Reddit'te paylaştı. Issız bir alana dağılmış çok sayıda geyik bacağının fotoğrafını paylaşması kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcıların büyük bir bölümü 'Bu bacakların burada ne işi var?' diye sordu.

"TUHAF BİR MANZARA"

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Will isimli kullanıcı Newsweek'e, "Onları Ohio'daki Clearfork Rezervuarında buldum ve şok oldum. Burası bir avlanma alanı olduğu için buraya bırakılan geyik leşlerini daha önce görmüştüm ama böylesine daha önce denk gelmedim. Dürüst olmak gerekirse çok korkutucu ve tuhaf bir manzara" dedi.

Newsweek yorum almak için Ohio Doğal Kaynaklar Departmanı ve Yaban Hayatı Departmanı ile temasa geçti ancak resmi bir yanıt alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Reddit geyik
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