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Makyajlı ve makyajsız halini paylaştı! Makyajsız halini görenler övmelere doyamadı: "Herkese makyaj yakışmıyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 14:35
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TikTok'ta "mayaberesford618" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ağır makyajı bırakıp daha doğal bir görünüme kavuştuktan sonra geçirdiği muhteşem dönüşümle interneti büyüledi. Kadının makyajsız görüntüsü sosyal medyadan övgü dolu yorumlar topladı.

Makyajlı ve makyajsız halini paylaştı! Makyajsız halini görenler övmelere doyamadı: "Herkese makyaj yakışmıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "mayaberesford618" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yıllar öncesinde sahip olduğu makyaj anlayışını terk ettiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Önceki dönemlerde yoğun kapatıcılıkta ten renginden daha koyu renkli fondötenler, yoğun kontür ve devasa kirpikler içeren makyajlar yaptığını dile getiren Maya, şimdilerde daha doğal görünümlere yöneldi. İngiliz güzel , estetikten bıktığını fark edip kendine yepyeni bir görünüm kazandırmaya karar verdi.

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Maya, 2023'te çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ''Bir yıl önce, yüzümde tonlarca makyaj vardı. Ne kadar çok makyaj yaparsam o kadar güzel olurum diye düşünüyordum.'' ifadelerini kullandı. Popüler platformda muhteşem öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan genç kadın, ''Artık makyajlı da olsam makyajsız da güzel olduğumu düşünüyorum.'' dedi. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran TikTok kullanıcısı, 'kirpiksiz görünümü çok sevdiğini' bile itiraf etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar da farklısın! Yüzün çok güzel.'' yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İkisinde de güzelsin ama ikinci fotoğrafta ışıldıyorsun" yorumunda bulundu. Üçüncü sosyal medya kullanıcısı, "Herkese makyaj yakışmıyor" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok makyaj
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