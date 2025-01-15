Yıllardır kilitli olan dolabın çekmecesini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! "Yanlışlıkla bulunca mutlu oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangxi eyaletinin Nanning eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, bisiklete binerek sebze ve meyve satışıyla geçimini sağlıyordu. O dönemde kazandığı tüm parasını evinde bulunan bir dolabın çekmecesine koydu ve çekmeceyi kilitledi. Çekmecenin kilidinin anahtarını kaybedince de yıllarca bir daha açmayı denemedi ve orada para olduğunu unuttu.

YILLAR SONRA HATIRLADI

Evini temizlediği bir gün dolabın çekmecesini açmak istemediği üzerine banknotların olduğunu hatırladığını dile getiren genç kadın, "Çekmeceyi zorlayarak açtım ve bir anda karşıma unuttuğum paralar çıktı. Çok mutlu oldum. Gerçek her zaman senindir" ifadelerini kullandı.