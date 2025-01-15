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  4. Yıllardır kilitli olan dolabın çekmecesini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! "Yanlışlıkla bulunca mutlu oldum"

Yıllardır kilitli olan dolabın çekmecesini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! "Yanlışlıkla bulunca mutlu oldum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 17:00
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Çin'in Guangxi eyaletinin Nanning eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın yıldır kilitli bir halde evinde duran dolabın çekmesini açınca karşısında onlarca banknot görünce şaşkına döndü. O anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın, "Yanlışlıkla bulunca mutlu oldum. Evimde bir hazine varmış" ifadelerini kullandı.

Yıllardır kilitli olan dolabın çekmecesini açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı! "Yanlışlıkla bulunca mutlu oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Guangxi eyaletinin Nanning eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, bisiklete binerek sebze ve meyve satışıyla geçimini sağlıyordu. O dönemde kazandığı tüm parasını evinde bulunan bir dolabın çekmecesine koydu ve çekmeceyi kilitledi. Çekmecenin kilidinin anahtarını kaybedince de yıllarca bir daha açmayı denemedi ve orada para olduğunu unuttu.

YILLAR SONRA HATIRLADI

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Evini temizlediği bir gün dolabın çekmecesini açmak istemediği üzerine banknotların olduğunu hatırladığını dile getiren genç kadın, "Çekmeceyi zorlayarak açtım ve bir anda karşıma unuttuğum paralar çıktı. Çok mutlu oldum. Gerçek her zaman senindir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin para
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