Adana’ya şırdan yetmiyor! Zamlara rağmen ondan vazgeçemiyorlar

Adana Kasaplar Çarşısı esnafından Kadir Çelik, kırmızı et fiyatlarıyla birlikte sakatat fiyatlarının da arttığını söyledi. Dana ve koyun etinin kilosunun 55-60 TL’ye satıldığını kaydeden Çelik, işkembenin 10, mumbarın 20, kellenin 35, kulağın 10, memenin ise 6 TL’ye alıcı bulduğunu belirtti. Piyasada şırdan kıtlığı olduğunu anlatan Çelik, "Çiğ şırdanın fiyatı 8 TL’ye kadar yükseldi. Şırdancılar talebe yetişebilmek için 81 kente saldırıyor” dedi. Adana'nın kültürel bir lezzeti olan şırdan hayvanın hangi bölgesinden yapılır, tarifi nasıldır? İşte şırdan hakkında bilmeniz gerekenler...

'FIRSATÇILARIN ÇIKARDIĞI BAHANE BU'

Şırdancı Mesut Erdoğan ise 4-5 aydır Katar’a kuzu ihracatı nedeniyle piyasada kesimin azaldığını belirterek şunları söyledi:

"Kısa süreli kesim eksikliği her zaman sürecek diye bir şey yok. Fırsatçıların kendilerine çıkardığı bir bahane bu. Günümüz şartlarında şırdan var, karın var, kelle var, kahvaltıda geleneksel olarak tükettiğimiz ciğer var, her yerde bulabiliyoruz. İnsanlarımızın kesim eksikliğinde fırsatçılık yapıp fiyatı yüksek tutmalarına gerek yok. ‘Piyasada şırdan yok’ diyerek insanlara zulüm yapıyorlar. Fiyatları yüksek hale getirmeye çalışıyorlar. Kısa süreliğine bu eksilebilir ama 1 yıl boyunca yok olacak diye bir şey yok. Ticarette kar ve zarar kardeştir.”