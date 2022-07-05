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Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sanıklarının yargılanması sürdü

05.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sanıklarının yargılanması sürdü

Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 5 yıldan müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.Ç. ve A.Ç. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ş.Ç. ve M.A. ile olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı verilen firari M.E.Ç. duruşmaya gelmedi.

Tutuklu sanıklar, geçen celse davanın güvenlik nedeniyle başka bir ile naklini talep ettikleri için savunma yapmayacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, sanık M.E.Ç. hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesine karar verdi.

Duruşma, dava nakli konusunda verilecek kararın beklenilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde 28 Kasım 2021'de F.Ç'nin motosikletinin çalınması yüzünden iki aile arasında yaşanan husumet sonrası Hacı Acar, kardeşi Kemal Acar ve Cumali Canördek silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra F.Ç ve A.Ç tutuklanmış, M.E.Ç. ise kaçmıştı. Sanıklar hakkında 3 kişiyi "kasten öldürme" suçundan, sanıkların saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla tutuksuz Ş.Ç ve M.A hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı.

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cinayet Adana silahlı saldırı

Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
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