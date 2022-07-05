Adana'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı sanıklarının yargılanması sürdü

Adana'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 5 yıldan müebbete kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar F.Ç. ve A.Ç. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Tutuksuz sanıklar Ş.Ç. ve M.A. ile olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı verilen firari M.E.Ç. duruşmaya gelmedi.
Tutuklu sanıklar, geçen celse davanın güvenlik nedeniyle başka bir ile naklini talep ettikleri için savunma yapmayacaklarını belirtti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, sanık M.E.Ç. hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesine karar verdi.
Duruşma, dava nakli konusunda verilecek kararın beklenilmesi ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde 28 Kasım 2021'de F.Ç'nin motosikletinin çalınması yüzünden iki aile arasında yaşanan husumet sonrası Hacı Acar, kardeşi Kemal Acar ve Cumali Canördek silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra F.Ç ve A.Ç tutuklanmış, M.E.Ç. ise kaçmıştı. Sanıklar hakkında 3 kişiyi "kasten öldürme" suçundan, sanıkların saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla tutuksuz Ş.Ç ve M.A hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan dava açılmıştı.
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