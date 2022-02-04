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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

04.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre F.T'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.T, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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