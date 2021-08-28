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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.08.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda Serkan Saygılı'nın kullandığı 01 CSH 96 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak savruldu. Devrilen araç, ağaçlara çarparak durabildi.

Saygılı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Adana

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