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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

AA AA
18.04.2024 10:09
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ç.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Fatih Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 14 Haziran'da otomobille yanına gelen 2 kişiye peçete arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması dikkate alınarak Ç.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Ç.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ç.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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