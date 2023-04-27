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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis

27.04.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.T.S, İ.T. ve A.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ifade etti.

Sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının da olduğunu, FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyeliğinin bulunduğunu ve örgüte himmet adı altında finansal destekte bulunduklarını belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç. FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. ByLock kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.Ç. ve İ.T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık A.T.S'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti. Sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verildi.

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