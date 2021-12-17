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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

17.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.B. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerinin bulunduğunu belirterek, Y.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Y.B. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla irtibatım yoktur. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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