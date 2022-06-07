Adana'da FETÖ sanığına 25 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da, 2010'daki KPSS sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"larından aldığı iddiasıyla tutuklanan eski bakanlık personeli hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ'nün "mahrem imam"ları ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görevinden ihraç edilen tutuklu A.T. hakkındaki soruşturma tamamladı.

A.T. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.T'nin, 2010'daki KPSS'ye örgütün kontrolünde hazırlandığı ve gerçek başarısının üzerinde performans gösterip sınavı kazanarak terfi ettiği belirtildi.

A.T'nin bakanlığa usulsüz olarak yerleştiği, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ve "nitelikli dolandırıcılık" suçunu FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği bildirilen iddianamede, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu A.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

