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Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi

21.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya 15'er yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen 3'ü tutuklu eski 6 astsubay hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüpheliler tutuklu eski astsubaylar S.D, B.O. ve F.G. ile tutuksuz eski astsubaylar İ.Ö, M.Ö. ve G.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütün "mahrem imamları" tarafından takip edildiklerine dair dijital verilerin bulunduğu aktarıldı.

Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu ve bunların şüphelilerin HTS kayıtlarına yansıdığı belirtilen iddianamede, "Zanlıların FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamlarınca' büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan farklı tarihlerde ardışık arandıklarının tespit edildiği ve gizliliği sağlamak için örgütsel haberleşme amacıyla bu yöntemi kullandıkları dikkate alınarak üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 6 eski askerin, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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