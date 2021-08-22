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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

22.08.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 250 bin makaron, 147 kilogram tütün ve 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, gümrük kaçağı 250 bin makaron, 4 bin 280 paket sigara, 147 kilogram kıyılmış tütün ve 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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