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Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

02.08.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla sulama kanalına giren kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Alabacı, arkadaşlarıyla merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Alabacı, suda kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Alabacı'yı arama çalışması sürüyor.

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