Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde ayağına taş bağlanmış erkek cesedi bulundu.

Yalmanlı Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polisler, çuval içinde bulunan, boynunda yara izi olan ve ayağına taş bağlanmış cesedi kıyıya çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz