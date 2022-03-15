YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

15.03.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz A.Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık A.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.Ç'nin DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı Grubu'nda ders ve toplantılara katıldığı belirtilerek, sanığın 21 Şubat 2021'de Adana'da 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili biri tutuklu 5 DEAŞ sanığıyla saklanmaları için örgütsel telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

A.Ç'nin, sanıkların fotoğraflarını video haline getirip eylemlerini övdüğü ve sosyal medya hesabından örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık A.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildiSiirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ

Adana Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Mart Salı

Çare Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Çok sık görünüyor: Özellikle 40 yaş üstü erkekler dikkat!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Dikkat! Belirti göstermeden ilerliyor…

Dikkat! Belirti göstermeden ilerliyor…

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.