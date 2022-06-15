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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

15.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz İ.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında DEAŞ soruşturması yürütülen tanık A.S'nin, "2019 yılında örgütün ders ve sohbetlerine katıldım. Bu toplantılara katılanlar arasında İ.B. de vardı. DEAŞ'ın istişare kurulunun talimatıyla kentte 'infak' adı altında para toplanıyordu. Bu paralarla DEAŞ üyeliğinden tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılıyordu." şeklinde ifadesine yer verildi.

Sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İ.B'nin DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İ.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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