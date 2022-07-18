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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

18.07.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu sanık A.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

A.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, bölgeden topladığı bilgileri örgüt mensuplarına aktarabileceğine dair hakkında bilgi iletim yazılarının bulunduğu ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık A.H. ise suçlamaları kabul etmedi.

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