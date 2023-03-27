Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 12 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu M.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına Adana ve Şanlıurfa'da örgütsel toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu bilgisine yer verildi.

M.M'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve örgüt içinde savaşçı sıfatıyla faaliyet yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları reddeden tutuklu sanık M.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

