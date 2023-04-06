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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

06.04.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle geçen yıl 30 Ağustos'ta tutuklanan Suriye uyruklu A.A.F. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

A.A.F'nin örgütsel faaliyetlerinde "Zergid" kod adını kullandığı, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık A.A.F'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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