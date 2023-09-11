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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

11.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla adli kontrol tedbiri altına alınan tutuksuz Y.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Y.M. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, "terör örgütü üyeliği"nden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Y.M'nin PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede PKK/KCK adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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