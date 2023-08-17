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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

17.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Karasoku ve Sümer mahallelerindeki 2 eve operasyon düzenledi.

Evlerde arama yapan ekipler, 22,15 gram sentetik uyuşturucu, 0,35 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 49 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 725 lira ele geçirdi.

Bunun üzerine adreslerdeki şüpheliler M.S.O. ve A.R.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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