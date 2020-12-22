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'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın günden güne değişiyor! Yorum yağdı

22.12.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Adanalı dizisiyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçirdiği operasyonları saklamayan Özbudak, gelen estetik soruları yüzünden sayfasını yorumlara kapattı.

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor.

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"YORUMA KAPATTI"

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi.

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Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı.

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Tuğçe Özbudak'ın geçirdiği operasyonları saklamayan Özbudak, bitmek bilmeyen 'Estetik soruları yüzünden sayfasını da yoruma kapattı.

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Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

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