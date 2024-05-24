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  4. 'Avluda çamaşır asarken bile beni izlerdi' Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldürdü! Mahkemede böyle anlattı 'Yenge senin için her şeyi göze aldım! Dayımdan boşan'

'Avluda çamaşır asarken bile beni izlerdi' Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldürdü! Mahkemede böyle anlattı 'Yenge senin için her şeyi göze aldım! Dayımdan boşan'

24.05.2024 17:14
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Adana'da, eşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği yeğeni Batuhan Bulut'u tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ahmet Aslan "Batuhan elimizde büyüdü, evladımız gibiydi. Öldürmeye niyetim yoktu, olsaydı daha önce yapardım" diye kendini savundu. Aslan'ın boşandığı eşi C.S., Batuhan'ın kendisine sarkıntılık yaptığını iddia etti. C.S. Batuhan'ın "Senin için her şeyi göze aldım. Seni asla bırakmayacağım, dayımdan boşan" dediğini ve taciz ettiğini söyledi.

'Avluda çamaşır asarken bile beni izlerdi' Eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğenini öldürdü! Mahkemede böyle anlattı 'Yenge senin için her şeyi göze aldım! Dayımdan boşan'

Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Ahmet Aslan, 7 Mayıs 2023'te, iddiaya göre, boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte yaşamaya başladığı eşi C.S.'ye sarkıntılık yaptığı öne sürülen yeğeni Batuhan Bulut'u (23) evlerinin önünde silahla öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Ahmet Aslan (34) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan açılan dava, görülmeye başlandı. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ahmet Aslan ile tarafların avukatları katıldı.

'EŞİMLE MESAJLAŞIYORDU'

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada sanık Ahmet Aslan, yeğenini kendisine silahla ateş ettiği için öldürmek zorunda kaldığını söyledi. Yeğeninin evlerine sık sık girip çıktığını gördüğünü söyleyen Aslan, "Mutfakta eşimle konuşuyorlardı. Eşimin beni aldattığını anladım. Cep telefonunun dökümünü çıkarttım, incelediğimde gece geç saatlere kadar konuştuklarını, mesajlaştıklarını gördüm. Eşim de doğruladı, kendisinden boşandım" dedi.

CİNAYET ANINI ANLATTI

Aile büyüklerinin araya girmesiyle eski eşiyle yeniden barıştığını ve birlikte yaşamaya başladıklarını ifade eden Ahmet Aslan, cinayet anını şöyle anlattı:

"Akşam saat 22.00'de dış kapının açıldığını duydum. Bahçe avlusunda Batuhan ile kardeşi vardı. 'Ne geziyorsunuz burada?' diye sordum. Batuhan bana, 'Sen C.'den boşanmadın mı? Evde zorla mı tutuyorsun? Bırak ben götüreceğim' dedi. Ben de 'Kimseyi zorla tutmuyorum. 3 çocuğumun annesi gidin buradan' dedim. Bu lafım üzerine Batuhan kardeşine 'Git silahını al gel' dedi. O sırada aramızda 20-30 metre vardı. Batuhan bana doğru ateş etti, ben de canımı kurtarmak için kendisine doğru ateş ettim. Yere düştü. Yanına gittim, silah elindeydi 1-2 el daha ateş ettim. Evlerine gidip, ‘Batuhan vuruldu’ diye haber verdim. Öldürmeye niyetim yoktu. Eğer öldürmeye niyetim olsaydı daha önce yapardım, bana silah çekmeseydi ben de çekmezdim. Batuhan elimizde büyüdü, evladımız gibiydi."

'BANA SARKINTILIK ETTİ'

Sanığın ifadesinin ardından tanık olarak boşandığı eşi C.S. dinlendi. C.S., eşinin yeğeni Batuhan'ın kendisine sarkıntılık yaptığını iddia etti. Olaydan önce, eşinin ablasının, ‘Senin gibi gelin bulunmaz’ diyerek kız kardeşi T.S. ile Batuhan'ın nişanlanmaları için girişimde bulunduğunu ifade eden C.S., "Ben de tanışmaları için Instagram adreslerini birbirlerine verdim. Kardeşim T.S., Adana'ya gelip 2 hafta kalıp gitti. Batuhan yanıma gelip, 'Yenge ben birine aşık oldum. Sana karşı hislerim var. T.S.'yi de sana yaklaşmak için söyledim' dedi. Kendisini tersledim. Eşim tarladaydı. Batuhan içeri girip bana sarkıntılık yapmaya başladı. Bağırmak istedim, 'Bağırma kimse yok' dedi. Tacizde bulundu. 'Senin için her şeyi göze aldım' dedi. Kendisini itekleyerek kapıdan dışarı çıkarttım. Kapıyı da içeriden kilitledim. Kapıyı tıklattı açmadım. Bana, 'Seni asla bırakmayacağım, dayımdan boşan' dedi. Kendisine cevap vermedim. Batuhan ben avluda çamaşır asarken bile beni izlerdi" dedi.

'BENİ VE AİLEMİ TEHDİT EDİYORDU'

Ahmet Aslan'ın, yeğeni Batuhan'ın kendisini taciz ettiğini fark ettiğini belirten C.S., olayla ilgili şunları söyledi:

"Eşim telefonumu kurcaladı. Mesajlaştığımızı, telefonla görüştüğümü gördü. 'Neden beni aldatıyorsun, senden boşanacağım' dedi. Boşandıktan sonra ben Şanlıurfa'ya gittim. Ailelerimizin araya girmesiyle barıştık. Batuhan, beni ve ailemi tehdit etiği için eşime bir şey dememiştim. Olay günü kapıdan tıkırtı geldi. Ahmet, ‘Ses geliyor’ diye dışarı çıktı. Mutfak tarafında geçtim, oradan dışarı gözüküyordu. Karanlıktı. Batuhan ve kardeşi gelmişti. Ne konuştuklarını duymadım. Önce 3 el, ardından 3 el daha ateş edildi. Daha sonra 2 el daha ateş edildi. Batuhan'ın yaptıkları yüzünden evliliğimden oldum."

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Aslan'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı müştekilerin ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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