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Sahibinden satılık belgeli göktaşı! İki yıl önce tarlada buldu, analizini yaptırdı 'Sattıktan sonra ilk işim...'

24.05.2024 17:42
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki yıl önce arkadaşlarıyla piknik yaparken bulduğu göktaşını analiz için Kocaeli’ye gönderen Muhammed Özkan, taşın içerisinde 20 tür element olduğu ortaya çıkınca açık artırmayla satışa çıkardı. Özkan, elindeki taşı sattıktan sonra ilk iş sevdiği kız ile evleneceğini söyledi. Daha önce de ilçede bir vatandaş, köylerine göktaşı düştüğünü iddia ederek 500 gramlık taşı 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı.

Sahibinden satılık belgeli göktaşı! İki yıl önce tarlada buldu, analizini yaptırdı 'Sattıktan sonra ilk işim...'

Kuaför dükkanında çalışan Muhammed Özkan, 2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde iki arkadaşıyla piknik yaparken boş arazide gezmeye başladı. Bu sırada küçük bir göçüğün meydana geldiğini fark eden Özkan, göçük içerisinde taş olduğunu fark edip beze sararak aldı. Taşın göktaşı olduğunu tahmin eden Özkan, Kocaeli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’ne (TÜBİTAK MAM) birkaç numune gönderdi. Yetkililer taşın içerisinde yaklaşık 20 tür element olduğunu tespit edip, raporda, “Yarıkantitatif elemen analizlerinde periyodik cetvelde oksijen-uranyum arasındaki elementler tanımlanabilmektedir” açıklamasında bulundu. Özkan, yapılan analizin ardından taşı açık artırmayla satışa çıkardı.

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Muhammed Özkan, “2022 yılının 4’üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gittik. Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük gördük. Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımızda tutamadık. Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sardık. Daha sonra arabaya götürüp şehre getirdik, göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yaptık. Göktaşının birkaç numunesini Kocaeli’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderdik. Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Elimizde zaten raporu var. 2 yıl boyunca göktaşını elimizde tuttuk, kimseye söylemedik” dedi.

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"TAŞI SATTIKTAN SONRA İLK İŞİM EVLENMEK"

Elindeki taşı sattıktan sonra sevdiği kız ile evleneceğini dile getiren Özkan, “Elimizde yaklaşık 3 kilogram göktaşı bulunmakta. Ne kadar fiyat biçeceğimizi bilmiyoruz. Açık artırmayla veya güzel bir teklif gelirse satabiliriz. Aynı şekilde taşın tekrar analizini de yapabiliriz. Taşı sattıktan sonra güzel bir düğünle evlenip sevdiğim kızı alacağım” diye konuştu.

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Öte yandan ilçede bir vatandaş, yaklaşık 9 ay önce Türkiye’de doğu ve güneydoğu illeri semalarında görünen meteor kayması sonrası göktaşının köylerine düştüğünü iddia ederek, 500 gram ağırlığındaki taşı 4 milyon liraya satılığa çıkarmıştı. (İHA)

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AW212003_11Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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