Son dakika | İsrail'in Refah saldırıları için karar verildi! Uluslararası Adalet Divanı: Derhal son verilmeli

Son dakika haberi: Uluslararası Adalet Divanı, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini ve yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

"İSRAİL DERHAL DURDURMALI"

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’in Refah’taki askeri saldırılarını ve diğer eylemlerini derhal durdurması gerektiğine karar verdi.

"RAPOR SUNULMALI"

Mahkemeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

Mahkeme 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir.

İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır.

İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermelidir.

İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na 1 ay içinde rapor sunmalı.

GÜNEY AFRİKA'NIN TALEBİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Güney Afrika, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle 10 Mayıs'ta UAD'ye başvurarak İsrail aleyhine yeni tedbirler talep etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





