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  4. Adanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Adanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

01.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Koltuk bir zamanlara damga vuran, başrolünde Oktay Kaynarca ile Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde Maria rolünü oynamıştı. Zeynep Korkut'un son hali, görenleri şaşırttı.

Adanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Zeynep Koltuk, Adanalı dizisindeki Maria rolü ile akıllara kazındı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide Gizem'in annesi rolüne hayat veren Koltuk, son haliyle görenleri büyüledi.

SON HALİYLE BÜYÜLEDİ

41 yaşındaki Zeynep Koltuk Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Yaklaşık 12 yıl önce rol aldığı Adanalı dizisindeki performansıyla tanınan Koltuk, son haliyle dikkat çekti.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Zeynep Koltuk adeta yıllara meydan okudu.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Koltuk, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü tamamladı.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos dizisi ile yaşadı.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

2010'da yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun'un kız kardeşi Aslı rolünü canlandırdı.

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Adanalı’nın Maria’sı şimdiki haliyle görenleri büyülüyor! Güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

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adanalı zeynep koltuk
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