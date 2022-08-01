Adanalı’nın Maria’sı son haliyle görenleri büyülüyor! İşte güzel oyuncu Zeynep Koltuk’un şimdiki hali

Zeynep Koltuk, Adanalı dizisindeki Maria rolü ile akıllara kazındı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide Gizem'in annesi rolüne hayat veren Koltuk, son haliyle görenleri büyüledi.
41 yaşındaki Zeynep Koltuk Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Yaklaşık 12 yıl önce rol aldığı Adanalı dizisindeki performansıyla tanınan Koltuk, son haliyle dikkat çekti.
Zeynep Koltuk adeta yıllara meydan okudu.
Koltuk, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü tamamladı.
İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Kod Adı Kaos dizisi ile yaşadı.
2010'da yayınlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun'un kız kardeşi Aslı rolünü canlandırdı.
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