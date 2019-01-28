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Adanayı karıştırdı: Artist olmak için yaptım

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 28.01.2019 07:43 | Son Güncelleme

Adana'da alkollü olduğu gözlenen bir genç, üzerine tırmandığı midibüse zarar verdi. Eline aldığı taşları da polislere atan şüpheli, gözaltına alındı.

Adanayı karıştırdı: Artist olmak için yaptım

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu gözlenen ismi öğrenilemeyen bir genç, iddiaya göre önce sokakta bağırarak çevreyi rahatsız etti, daha sonra da park halindeki bir midibüse tırmanıp zarar vermeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, midibüsün üzerindeki gencin inmesini istedi. Kendisini indirmek isteyen polislere elindeki taşları atan şüpheli, daha sonra ikna edilerek teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
adana alkollü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adananın ayrı bir haber sayfası olması lazım.
Zaten yurdumda aklı başında olan değil, saçma sapan işler yapan ünlü oluyor bu gençte kestirmeden ünlü olmak istemiş.
dayağı yiyince aklı başına gelmiştir
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