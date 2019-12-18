ADATA'dan yeni XPG Hunter DDR4 bellekler geliyor!

Yeni yüksek kapasiteli XPG Hunter DDR4 bellekler dayanıklı ve uzun ömürlü olarak geliştirilmiş. 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite seçenekleriyle gelen bellekler, farklı bütçelere hitap ediyor.

XPG Hunter DDR4 bellekler hem U-DIMM hem de SO-DIMM biçiminde piyasaya sürülecek. Bu sayede hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar kullanıcıları aynı sayıda bellek yuvasına iki kat RAM sığdırabilecekler.

2666 MHz ile 3000 MHz arasında değişen hızlarda çalışan XPG Hunter RAM’leri hız aşırtma ile 3200 MHz hızında çalıştırmak mümkün. Ürün, sunduğu XMP 2.0 desteği sayesinde overclock işlemini de kolaylaştırıyor. Kullanıcılar bu sayede karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmadan sahip oldukları belleklerin performansını artırabiliyorlar.

XPG Hunter’ın 2020’nin ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

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