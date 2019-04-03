ADATA XPG GAMMIX S5 inceleme altında

SSD diskleri yüksek veri transfer hızları ile fark yaratıyorlar. Fakat bu ürünleri tercih ederken de arabirimlerini de hesaba katmak gerekiyor. Öyle ki SATA arabirimli SSD diskler bile teknolojik gelişiminin sonuna yaklaşıyorlar. SATA’nın maksimum transfer hızından daha performanslı olan bu bellekler çok daha hızlı arabirimlere ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin M.2 PCIe arabirimi gibi.
ADATA XPG GAMMIX S5 : M.2 PCIe
XPG Gammix S5, yukarıda anlattığımız M.2 PCI Express x4 arabirimli bir SSD disk. Oldukça ufak ve hafif olan bu ürünün kurulumu inanılmaz kolay. Yeni nesil masaüstü anakart ve dizüstü sistemler için geliştirilen bu ürün, o kuma ve yazma performansı ile kendisini farklılaştırıyor. Ürün ile beraber bir metal soğutma plakası geliyor. Bu plakayı dilerseniz ürünün arka yüzeyine yapıştırabiliyorsunuz. Bunun avantajı ürün maksimum performansta çok daha az ısınması. Kurulumu ise, ürünü M.2 PCIe yuvasına takmanız yeterli. Hepsi bu kadar.
Performans
256 GByte kapasiteli olan bu ürüne işletim sisteminizi kurmanızı tavsiye ederiz. Ancak o zaman eski tip disklere göre performans artışını gözlemleyebilirsiniz. Bu ürünü, başka bir SSD disk ürününüz yoksa, kesinlikle ikinci disk olarak kullanmayın. Bu sayede işletim sisteminiz saniyeler içinde hazır olacak. Bununla birlikte yüklediğiniz programlar çok daha hızlı açılacak ve hatta oyunların yükleme süreleri de ciddi anlamda azalacak. Özellikle oyuncular için bu olmazsa olmaz bir donanım. İster masaüstünüze yüklediğiniz oyunlar olsun isterse de online oyunlar. Farkı hemen hissedeceksiniz.
Benze ürünlerle olan farkı
XPG Gammix S5, Realtek kontrol ünitesi ve ikinci nesil 3D-TLC bellek yongalarını kullanıyor. TLC bellek yongaları, önceki yıllara göre büyük değişime uğradılar ve geliştirilerek çok daha güvenli hale getirildiler. Yeni nesil işletim sistemleri (MacOS X 10.7 ve Windows 7 ve üstü ) , bu bellek yongaları ile artık çok daha iyi ve problemsiz çalışabiliyorlar.
Ürünün üzerinde bulunan SLC ön belleği sayesinde 2100 MB/sn okuma ve 1500 MB/sn yazma hızına ulaşıyor. Bununla birlikte HMB teknolojisini desteklemesi sayesinde sistem belleğini ön bellek olarak da atayabiliyor. Bu da ekstra bir performans sağlıyor.
Sonuç
XPG Gammix S5 genel olarak performanslı bir SSD ürünü. Fiyatı sayesinde de tercih edilebilir. Fakat bu ürün piyasanın en iyisi olmadığını da söylemeliyiz. Okuma ve yazma performansının çok daha iyi olduğu ürünler de mevcut. Ayrıca soğutma plakasının daha çok bir süs olduğunu düşünüyoruz. Bu plakanın çok da etkili olmadığı bir gerçek.
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