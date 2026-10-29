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20 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan maaş aldı: Şirketin açıklaması şaşkına çevirdi

Fransa’da bir telekomünikasyon şirketi, 20 yıldır kendisine görev verilmediğini ve çalışma koşullarının engeline uygun hale getirilmediğini öne süren çalışanı Laurence Van Wassenhove hakkında açıklama yaptı. Haziran 2024'te olay gündeme gelmişti. Şirket ise iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

20 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan maaş aldı: Şirketin açıklaması şaşkına çevirdi
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Fransa’da yaşayan Laurence Van Wassenhove, 1993 yılında Fransa'da özel bir telekomünikasyon şirketinde sekreter olarak işe başladığını ve 2004’ten itibaren iş yerinde kendisine görev verilmediğini ileri sürdü.

Doğuştan hemipleji nedeniyle vücudunun bir tarafında hareket kısıtlılığı bulunan ve epilepsi hastası olan Van Wassenhove, engeline rağmen çalışma hayatına devam etmek istediğini ancak iş yerinde uygun koşulların sağlanmadığını iddia etti.

İş yeri hekimliğinin tavsiyelerine rağmen çalışma ortamının engeline uygun hale getirilmediğini öne süren çalışan, şirketin kendisini uzun süreli hastalık iznine yönlendirmeye çalıştığını da savundu.

Van Wassenhove, "Ben engelli bir çalışanım, hasta bir insan değilim" diyerek tepkisini dile getirdi.

20 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan maaş aldı: Şirketin açıklaması şaşkına çevirdi 1

20 YIL BOYUNCA GÖREV VE İŞ BAĞLANTISI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Van Wassenhove, yaklaşık 20 yıl boyunca kendisine bir çalışma alanı, görev veya sorumluluk verilmediğini ileri sürdü. İddialarına göre bu süreçte iş toplantılarına katılmadı, mesleki e-posta hesabı olmadı ve iş arkadaşlarıyla düzenli bir iletişim kuramadı.

Fransa’nın Haute-Garonne bölgesindeki Colomiers kentinde yaşayan Van Wassenhove, avukatı David Nabet-Martin’in desteğiyle konuyu yargıya taşımayı planlıyor.

20 yıl boyunca hiçbir şey yapmadan maaş aldı: Şirketin açıklaması şaşkına çevirdi 2

ŞİRKET: "UYGUN POZİSYONLAR ÖNERİLDİ"

İddiaların basına yansımasının ardından şirketten açıklama geldi. Şirket, çalışanının durumunun uzun yıllardır empati ve anlayışla takip edildiğini belirtti.

Telekomünikasyon şirketi, Van Wassenhove’un halihazırda hastalık izninde olduğunu ifade ederek, sosyal koşullarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla maaşının yüzde 100 oranında ödenmeye devam edildiğini ve kendisine geri ödemesiz çeşitli maddi yardımlar sağlandığını bildirdi.

Şirket ayrıca çalışana, durumuna uygun tıbbi ve sosyal destek sunulduğunu savundu.

Şirketin açıklamasında, Van Wassenhove’a çalışma koşulları uyarlanmış çeşitli pozisyonların birden fazla kez önerildiği, ancak işe dönüş sürecinin sonuçlandırılamadığı belirtildi. Şirket, çalışanın düzenli olarak hastalık raporu sunmaya devam ettiğini de kaydetti.

Görseller temsilidir yapay zekadan destek alınmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa çalışan engelli
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