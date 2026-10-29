Google, Gemini 4 Carbon'u duyurdu: Claude Opus 5.5 ve GPT-6 Astra'yı geçti!

Google, en yeni öncü (frontier) yapay zeka modeli Gemini 4 Carbon'u piyasaya sürdü. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni model; kodlama, ajan tabanlı görevler ve siber güvenlik alanlarında önemli performans artışları sağlıyor.

Gemini 4 Carbon, Artificial Analysis Intelligence Index (v5.0) performans testinde ilk sıraya yerleşirken Claude Opus 5.5 ve GPT-6 Astra modellerini geride bıraktı.

GEMINI 4 CARBON SİBER GÜVENLİKTE ÖNE ÇIKIYOR

Google'ın daha önce kullanıma sunduğu Argon modeline göre iyileştirmeler sunan Gemini 4 Carbon, özellikle siber savunma alanındaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Şirket, yeni modelin güvenlik açıklarını tespit etme ve güvenli kod oluşturma konusunda önemli bir ilerleme sağladığını belirtiyor.

Gemini 4 Carbon, yapay zeka modellerinin gerçek dünyadaki yazılım hatalarını bulma becerisini ölçen SEC-bench Pro testinde ilk sırayı aldı. Model, bir güvenlik açığı için istismar yöntemleri geliştirme becerisini değerlendiren ExploitGym testinde de birinci oldu.

Google, Carbon'un şirketin yapay zekanın sınırlarını ne kadar hızlı ileri taşıdığını yansıttığını vurguluyor.

UZUN GÖREVLER İÇİN TASARLANDI

Google'a göre Gemini 4 Carbon, daha uzun görevleri tamamlamak için tasarlandı.

Google, şirket içindeki ekiplerin modelin karmaşık mühendislik görevlerini tamamlamak için karşılaştığı çıkmazlara rağmen çözüm aramayı sürdürerek günlerce çalışabildiğini gözlemlediğini açıkladı.

Şirkete göre yeni model, görevleri yerine getirirken kestirme yollara başvurmaktan daha iyi kaçınabiliyor, istem enjeksiyonu (prompt injection) saldırılarına karşı daha yüksek direnç gösteriyor ve kullanıcılarla daha etkili iş birliği yapabiliyor.

Google'a göre Gemini 4 Carbon'un, desteklenmeyen iddiaları Argon'a kıyasla yarıya indirerek daha fazla şeffaflık ve dürüstlük sunması bekleniyor.

GEMINI 4 CARBON'UN FİYATI NE KADAR?

Google, modeli başlangıçta yalnızca siber savunma alanında faaliyet gösteren seçilmiş şirketlerin kullanımına açtı. Google, modelin daha sonra Fairwind Programı kapsamındaki diğer iş ortaklarına da sunulacağını açıkladı.

Google, modelin Argon ile aynı rekabetçi başlangıç fiyatıyla sunulacağını açıkladı. Açıklanan başlangıç fiyatları, 1 milyon giriş tokenı için 2 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 10 dolar.

Kaynak: The Verge