ADATA XPG SPECTRIX S40G RGB SSD ülkemizde satışta!

SPECTRIX S40G oyunculara yüksek veri aktarım hızları sunarak daha kısa yükleme süreleriyle oyun deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. NVMe protokolünü destekleyen ürün, PCIe Gen3x4 arabiriminin potansiyelini kullanarak saniyede 3500 MB’a varan okuma hızlarına ulaşabiliyor. S40G’nin yazma hızı ise modelin kapasitesine göre 1200 ila 3000 MB/s arasında değişiyor.

RGB aydınlatma ile gelen ürünün renkleri ve aydınlatma efektleri XPG RGB kontrol yazılımı veya ASUS, Gigabyte, MSI ve ASRock marka anakartlar ile birlikte gelen yazılımlar ile değiştirilebiliyor.

Kullanım ömrü



3D NAND Flash yongalarla üretilen XPG S40G, 2 milyon saat hatalar arası ortalama süre değerine sahip. Ayrıca ürün sahip olduğu LDPC (Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü) hata düzeltme kodu teknolojisi sayesinde geniş bir aralıktaki muhtemel hataları saptayıp düzeltebiliyor. Bu sayede uzun kullanım ömrü sunuyor.

Ülkemizde 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak üç farklı kapasite seçeneğiyle piyasaya çıkan ürünün bazı teknik özellikleri ise şöyle: