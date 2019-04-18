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ADATA Yeni DDR4 RAM Modeli XPG SPECTRIX D60G’yi duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

ADATA, oyunculara yönelik yeni bellek modeli SPECTRIX D60G’yi tanıttı. 3200 - 4133 MHz arasındaki hızlarda çalışabilen D60G’nin geniş RGB aydınlatma alanı ürüne benzersiz bir görünüm katıyor

ADATA Yeni DDR4 RAM Modeli XPG SPECTRIX D60G’yi duyurdu

Tasarım

SPECTRIX D60G’nin çarpıcı tasarımı kullanıcılara daha geniş bir aydınlatma alanı sunuyor. Ürünün elmastan esinlenilerek tasarlanan köşeli yüzeyinin %60’ı RGB aydınlatma barındırıyor. Ortasında fırçalanmış metal görünümlü alüminyum ısı dağıtıcısı yer alan D60G, tasarımdaki iddiasını performansına da yansıtıyor. 3000 ile 4133 MHz arasındaki hızlarda çalışabilen ürün, hız aşırtmada da büyük kolaylık sağlıyor.

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Programlanabilir RGB aydınlatma

Üst düzey oyuncu donanımlarından bekleneceği üzere SPECTRIX D60G de kullanıcılara aydınlatma efektlerini arzu ettikleri şekilde değiştirme imkânı tanıyor. Kullanıcılar ister ürünle birlikte gelen XPG RGB Sync yazılımı isterlerse de önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımlarını kullanarak D60G’nin aydınlatma efektini, parlaklığını ve renklerini değiştirebilecekler.

Sağlam

Sinyal kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmaması ve istikrarlı biçimde yüksek performans vermesi için yüksek kaliteli yonga setleri kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D60G kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0 desteği de olan ürün, böylelikle hem overclock işlemini kolaylaştırırken aynı zamanda sistemin daha istikrarlı çalışmasını sağlıyor.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ilerleyen dönemlerde açıklanacak ürün hakkında daha fazla bilgi almak için
http://www.xpg.com/tr/feature/606 adresini ziyaret edin.

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Anahtar Kelimeler:
ADATA bilgisayar

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