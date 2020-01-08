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  4. Adele 20 kilo verdi! Son halini görenler şoke oldu! İşte yaptığı diyet

Adele 20 kilo verdi! Son halini görenler şoke oldu! İşte yaptığı diyet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Son aylarda verdiği kilolarla adından söz ettiren Adele, Karayipler'de yaptığı tatilde görüntülendi. Adele boşanmanın ardından 20 kilo verdi ve son haliyle olay oldu! İşte Adele'nin yaptığı diyet...

Adele 20 kilo verdi! Son halini görenler şoke oldu! İşte yaptığı diyet

İngiliz şarkıcı Adele, nisan ayında eşi Simon Konecki’den boşandıktan sonra 20 kilo verdi. Karayipler’in Anguilla bölgesinde şarkıcı Harry Styles ve suynucu James Corden ile tatil yaparken görüntülenen Adele, son haliyle bambaşka biri gibi görünmesi dikkat çekti.

Adele’in kilo verme sırrını ise kişisel antrenörü Camila Goodis açıkladı. The Sun gazetesine konuşan Goodis, ünlü şarkıcının çok fazla spor yapmayı sevmediğini, zayıflamasını yüzde 90 oranda diyet yapmasına borçlu olduğunu açıkladı.

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Antrenör Goodis, Adele’i Robbie Williams’ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte spor yaptırdığını söyledi.

Uzun süredir Ayda Williams’ı çalıştıran Goodis, “Adele ve Ayda iyi arkadaşlar. Ben de Ayda’nın evinde Adele ile ikisini birlikte çalıştırdım” dedi.

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SIRTFOOD DİYETİ YAPMIŞ

Adele’in verdiği kiloların ardında, pilates, ağırlık kaldırma egzersizleri, şekeri kesme ve Sirtfood diyeti olduğunu açıkladı. Peki Sirtfood diyeti nedir?

Zayıflama genini harekete geçirdiği iddia edilen sirtüin proteinini aktive etmeye yarayan besinleri tüketmeye dayanan bu diyet biçimi, İngiltere’de beslenme uzmanları Aidan Goggins ve Glen Matten tarafından geliştirildi. Yeşil çay, lahana, yaban mersini, somon ve narenciye gibi sirtüin bakımından zengin gıdaları tüketmenin vücuta sabit bir metabolizma sağladığı ve hızlı kilo vermeye yardımcı olduğu iddia ediliyor.

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