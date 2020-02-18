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Adele yeni albümüni eylülde çıkarıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, beş yıl aradan sonra yeni albümünü eylülde çıkaracağını duyurdu.

Adele yeni albümüni eylülde çıkarıyor

Ünlü şarkıcı Adele, yeni albümünü önümüzdeki eylül ayında çıkarıyor.

Son albümü 25’i 2015’te çıkaran Adele, yeni albüm haberini arkadaşları Laura Dockrill ve Hugo White’ın düğününde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda açıkladı.

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31 yaşındaki İngiliz şarkıcı, düğünde yaptığı konuşmada, “Albümümü eylülde bekleyin” dedi. Adele, albümü hakkında detaylı bir bilgi vermedi.

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Ünlü şarkıcı ve menajeri Jonathan Dickins, geçtiğimiz aylarda yeni albümün 2020’de çıkacağını söylemiş ancak net tarih vermemişti.
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Adele, ilk albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’nı yayınlayan ünlü şarkıcı, 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. Albüm, ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yaptı.
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Öte yandan nisan ayında eşi Simon Konecki’den boşanan Adele, ardından verdiği 45 kilo ve yeni görünümüyle sık sık gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
adele, yeni albüm,

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