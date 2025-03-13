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Günlerdir haber alınamamıştı! Tanyeli'den kötü haber geldi! Entübe edildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 12:26
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Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu. Aylardır hastanede tedavi altında olan Tanyeli'den bir süredir haber alınamamıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayı kesen Tanyeli için hayranları endişelenmeye başlamışken üzen haber geldi. Dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.

Günlerdir haber alınamamıştı! Tanyeli'den kötü haber geldi! Entübe edildi

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavisine devam ediyordu. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti.

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'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Son olarak 27 Şubat'ta bir mesaj yayınlayan Tanyeli "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." ifadelerini kullanmıştı.

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ENTÜBE EDİLDİ

Sosyal medya hesabından günlerdir paylaşım yapmayan Tanyeli'nin son durumu merak edilirken Tanyeli'den üzen haber geldi. Dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.

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Tanyeli
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