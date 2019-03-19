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Adeta masallardan çıkmış gibi! İran'ın bilinmeyen köyü: Makhunik

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbit Köyü'nü andıran Makhunik, İran'ın Güney Horasan eyaletindeki dağlarla kaplı bölgede yer alıyor. Güney Horasan’da bir zamanlar cücelerin yaşadığı iddia edilen ve yerel halk tarafından 'Cüceler Köyü' olarak anılan köy, adeta masallardan çıkmışa benziyor. 1500 yıl önce kurulduğu belirtilen köy, yaşayanların boylarının bir metreyi aşmaması nedeniyle ünlenmiş durumda.

Adeta masallardan çıkmış gibi! İran'ın bilinmeyen köyü: Makhunik

Günümüzde bu köyde yaşayan 700 kişi de hala gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor ve evlerinde televizyon yer almıyor.

İran'da Afgan sınırından 75 km uzakta bulunan ve 'cüceler köyü' olarak bilinen Makhunik Köyü yaklaşık 1500 yıl önce kuruldu. Şu anda köyde yaşayan 700 kişinin çoğu günümüzün boy ortalamasında olsa da 100 yıl önce köyde boyu ortalama 1 metre olan insanlar yaşıyordu. Köydeki 200 evin 70-80 tanesinin tavanı çok alçak.

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Genellikle 10-14 metrekare büyüklüğündeki bu küçük evlerde tahıl ambarı, ocak ve yatacakları yer bir arada bulunuyor.

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Köyde yaşayanların boylarının çok kısa olmasının nedeni ise beslenme alışkanlıkları olarak açıklanıyor.

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Köy oldukça kurak bir yerde bulunuyor. Bu nedenle elde edilen tarım ürünleri çok kısıtlıydı ve hayvancılık yapılamıyordu. Bu da köy halkının beslenmesini kısıtlıyor ve olumsuz yönde etkiliyordu.

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Evlerin küçük olmasının tek sebebinin insanların boyları değil aynı zamanda evlerin yapım malzemelerini taşıyacak yol ve hayvanların olmaması olduğu düşünülüyor.

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Ayrıca evlerin küçük olması ısınmasını ve serinletilmesini kolaylaştırıyor.

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Günümüzde bu köyde yaşayan 700 kişi de hala gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor ve evlerinde televizyon yer almıyor.

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Kuraklık nedeniyle tarım yapılamıyor ve köyün gençleri şehirlere çalışmaya gidiyor.

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Makhunik köyü sakinlerinin tek umudu, köyün sahip olduğu ilginç mimarinin turist çekmesi ve yeni iş olanakları yaratması.

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İşte Mina Amin’in Instagram sayfasında paylaştığı turistlerin ilgisini çeken Makhunik köyünün görüntüleri...

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Anahtar Kelimeler:
İRAN köy

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