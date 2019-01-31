Adeta ölüme meydan okudu

Örümcek Adam lakaplı Fransız tırmanışçı Alain Robert, Filipinler'in başkenti Manila'nın en yüksek binalarından 47 katlı GT Kuleleri'ne tırmandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan gökdelenlere tırmanarak üne kavuşan 'Fransız Örümcek Adam', Filipinler'i adeta birbirine kattı.
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