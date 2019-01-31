Adeta ölüme meydan okudu

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

Fransız Spider-Man hiç bir güvenlik ekipmanı almadan 47 katlı kuleye böyle tırmandı

Örümcek Adam lakaplı Fransız tırmanışçı Alain Robert, Filipinler'in başkenti Manila'nın en yüksek binalarından 47 katlı GT Kuleleri'ne tırmandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan gökdelenlere tırmanarak üne kavuşan 'Fransız Örümcek Adam', Filipinler'i adeta birbirine kattı.


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Anahtar Kelimeler:
Alain Robert GT Kuleleri' Fransız Örümcek Adam

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