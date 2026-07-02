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Adı ateş suyu buz! Volkanik dağların arasında bulunuyor

Portekiz'e bağlı Azor Takımadaları'nda bulunan Lagoa do Fogo, turkuaz suları ve volkanik geçmişiyle görenleri büyülüyor. "Atlantik'in saklı cenneti" olarak anılan krater gölü, bozulmamış doğası ve nefes kesen manzarasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Adı ateş suyu buz! Volkanik dağların arasında bulunuyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Portekiz'e bağlı Azor Takımadaları'nın en büyük adası olan Sao Miguel'deki Lagoa do Fogo (Ateş Gölü), binlerce yıl önce meydana gelen volkanik patlamalar sonucu oluşan krater gölü ve eşsiz doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Adı ateş suyu buz! Volkanik dağların arasında bulunuyor 1

Koruma altındaki göl, turkuaz renkli suları, zengin bitki örtüsü ve bozulmamış ekosistemiyle Avrupa'nın en etkileyici volkanik doğal alanları arasında yer alıyor.

Adı ateş suyu buz! Volkanik dağların arasında bulunuyor 2

"ATLANTİK'İN SAKLI CENNETİ"

"Atlantik'in saklı cenneti" olarak anılan Azor Takımadaları'nda yer alan Lagoa do Fogo, bulutların arasından görülen etkileyici manzarasıyla dikkati çekiyor.

Adı ateş suyu buz! Volkanik dağların arasında bulunuyor 3

Bölge, zengin biyoçeşitliliği ve büyük ölçüde korunmuş doğal yapısıyla her yıl çok sayıda doğasever, araştırmacı ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
buz ateş dağ
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