Adı da tadı da bir başka: Küncülü akıt

Çocuklarınız için ev yapımı, lezzetli atıştırmalık hazırlamak ister misiniz? Öyleyse küncülü akıt tarifini deneyebilirsiniz. 20 dakikada hazırlayabileceğiniz tarif kolay ve lezzetli olmasının yanı sıra maliyet olarak da uygun bir tatlı türü. İşte küncülü akıt tarifinin detayları...

MALZEMELER

1/2 su bardağı pekmez

Bir su bardağı susam

1/2 su bardağı dövülmüş fındık, ceviz ya da Antep fıstığı

YAPILIŞI

İlk olarak bir bardak susamı teflon tavada yağsız bir şekilde rengi dönene kadar kısık ateşte kavurun.

Ardından tavaya pekmez ve kuru yemiş malzemesini ilave edin. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Fırın tepsisine aliminyum folyo ya da yağlı kağıt serin. Karışımı ince ve eşit bir şekilde tepsiye dökün.

175 derece fırında yaklaşık 10 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.